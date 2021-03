Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça risque de faire capoter un dossier à 0€ de Leonardo !

Publié le 17 mars 2021 à 13h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo, désireux de recruter malin et pas cher au PSG, Memphis Depay serait toujours la priorité de Ronald Koeman. Le FC Barcelone devrait mettre des bâtons dans les roues au Paris Saint-Germain.

À en croire les informations divulguées par ESPN dans son hebdomadaire Insider Notebook , Leonardo chercherait les bonnes affaires sur le marché. Et le directeur sportif profiterait du fait que certains grands noms du football européen soient en fin de contrat dans leurs clubs respectifs afin de les recruter en ne versant aucune indemnité de transfert. Memphis Depay, qui voit son passage à l’OL arriver à sa fin serait une option prise en considération par le directeur sportif du PSG, mais pas seulement.

Ronald Koeman persisterait et signerait pour Memphis Depay