Mercato - OM : Sampaoli et Longoria ont une belle ouverture à 12M€ sur le marché des transferts !

Publié le 17 mars 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Arrivé à l’OM durant le mercato de janvier alors que Pablo Longoria était en quête d’un nouveau latéral droit, Pol Lirola semble plus que jamais épanoui au sein du projet McCourt et sous les ordres de Jorge Sampaoli. Au point de souhaiter un transfert définitif vers le club phocéen l’été prochain…

Disposant de moyens financiers très limités, l’OM a été obligé de recruter avec les moyens du bords ces derniers mois. Ainsi, depuis son arrivée dans le premier McCourt dans un premier temps au poste de directeur sportif, Pablo Longoria a multiplié les opérations de prêts assortis d’une option d’achat, et le dirigeant espagnol a opéré avec cette formule pour Leonardo Balerdi, Mickaël Cuisance, Arkadiusz Milik ou encore Pol Lirola. Ce dernier, qui est arrivé de la Fiorentina cet hiver avec une option d’achat fixée à 12M€, fait d’ailleurs figure de titulaire indiscutable, surtout qu’il dispose davantage de la confiance de Jorge Sampaoli que son principal concurrent, Hiroki Sakai. Et Lirola a d’ailleurs déjà pris une grande décision pour son avenir à l’OM…

Lirola veut rester l’été prochain

Dans un large entretien accordé à La Provence ce mercredi, Pol Lirola a bien sûr évoqué son avenir, lui qui appartient encore à la Fiorentina. Et le latéral droit espagnol a lancé un énorme appel du pied à Pablo Longoria, qui est désormais président de l’OM : « Mes intentions pour l’été prochain ? Rester ici ! C’est le club parfait pour moi, j’adorerais rester, mais ça ne dépend pas que de moi. De mon côté, je jouerai tous les matches à 100%. Je me sens très bien ici, je ne suis qu’à 4 heures de route de la maison, Barcelone. Si j’en parle avec Longoria ? Non, non, jamais. Il m’a dit de bien jouer, de rester tranquille et qu’on aurait le temps de discuter plus tard », indique Lirola, qui semble clairement épanoui à l’OM et espère donc que Pablo Longoria lèvera l’option d’achat dont il dispose pour l’été prochain. Mais pour cela, les deux parties devront trouver un accord…

L’OM va devoir négocier dans ce dossier