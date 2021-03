Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barça, Juventus... Memphis Depay a tranché !

Publié le 16 mars 2021 à 20h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay aurait l’intention de changer d’air.

C’est une situation assez étrange. Capitaine et joueur majeur de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat. Une prolongation n’a jamais vraiment semblé possible, surtout avec les différentes déclarations du Néerlandais. Après l’échec de l’été dernier, Ronald Koeman souhaiterait toujours l’attirer au FC Barcelone. En France, Leonardo aurait flairé le bon coup pour le Paris Saint-Germain, mais un autre client de taille s’est avancé. Selon Il Corriere dello Sport , la Juventus apprécierait en effet le profil de Depay et souhaiterait donc tenter sa chance.

Depay voudrait le Barça et rien d’autre