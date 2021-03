Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le champ libre pour ce coup à 0€ !

Publié le 16 mars 2021 à 19h45 par A.D.

Pour renforcer son milieu de terrain, Leonardo songerait à Georginio Wijnaldum. Alors que le Barça pourrait sortir de la course à la signature du Néerlandais, le directeur sportif du PSG pourrait avoir la voie totalement libre sur ce dossier. En effet, Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, se préparerait déjà au départ de Georginio Wijnaldum et aurait identifié son successeur.

En fin de contrat le 30 juin, Georginio Wijnaldum pourrait quitter Liverpool librement et gratuitement l'été prochain. Une information qui n'aurait pas échappée à Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG verrait d'un bon oeil l'idée de s'offrir Georginio Wijnaldum. Et heureusement pour le club parisien, le Barça pourrait se retirer de la course à la signature du milieu de terrain de Liverpool. Comme l'a indiqué Mundo Deportivo ce mardi, le FC Barcelone s'intéresserait de moins en moins à Georginio Wijnaldum parce qu'il ne voudrait pas perturber la progression de Pedri et Ilaix Moriba, ses deux jeunes pépites de 18 ans. Et pour arranger les affaires du PSG, Liverpool ne devrait pas non plus lui mettre des bâtons dans les roues.

Klopp aurait déniché le digne héritier de Wijnaldum