Mercato - PSG : Laporta va passer aux choses sérieuses pour Lionel Messi !

Publié le 17 mars 2021 à 20h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi serait plus que jamais dans le viseur du PSG. Pour repousser les avances de Leonardo et convaincre son numéro 10 de rester, Joan Laporta aurait prévu de contacter Jorge Messi par téléphone dans les prochains jours.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi avait souhaité quitter le FC Barcelone, mais sa direction avait refusé de lui accorder un bon de sortie. En fin de contrat le 30 juin, La Pulga a désormais son destin entre ses mains et peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit l'été prochain. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade, prêt à sauter sur l'occasion et à accueillir Lionel Messi les bras ouverts à l'issue de la saison. De son côté, le Barça ne compterait pas laisser filer Lionel Messi aussi facilement. Par l'intermédiaire de son nouveau président Joan Laporta, le club catalan serait sur le point de passer à l'action pour tenter de conserver La Pulga .

L'offensive va débuter