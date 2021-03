Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Agüero, Guardiola… Une énorme bombe lâchée sur l’avenir de Messi !

Publié le 17 mars 2021 à 16h45 par T.M.

Alors que tout le monde attend le choix de Lionel Messi pour son avenir, la star du FC Barcelone pourrait déjà avoir décidé, optant pour un départ.

Retenu par la direction du FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi pourra cette fois être libre de s’en aller. En effet, arrivant au terme de son contrat, l’Argentin pourra filer librement à la fin de la saison. Une catastrophe que Joan Laporta veut à tout prix éviter. Prochainement, le président du Barça va ainsi passer à l’action pour convaincre Messi de continuer en Catalogne et prolonger son bail. Mais rien ne dit qu’il réussira à convaincre La Pulga et ce malgré de très gros arguments mis sur la table…

Messi va aller voir ailleurs !