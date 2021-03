Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un incroyable retour de Pep Guardiola ?

Publié le 17 mars 2021 à 16h10 par T.M.

Sur le banc du FC Barcelone, Pep Guardiola a tout gagné. Et si l’Espagnol est aujourd’hui du côté de Manchester City, la flamme pourrait bien se raviver.

Avec Joan Laporta comme nouveau président du FC Barcelone, cela va bouger au sein de l’effectif, mais aussi pourquoi pas sur le banc de touche. En effet, alors que Ronald Koeman est arrivé l’été dernier chez les Blaugrana, il pourrait déjà faire ses valises. Mais qui pourrait alors venir le remplacer à la tête du Barça ? Alors que les option Xavi et Julian Nagelsmann sont revenues ces derniers jours, il pourrait bien falloir ajouter un troisième nom à cette liste : Pep Guardiola. « Un jour, Pep m'a dit : "Rafa, j'espère qu'un jour nous reviendrons ensemble". J'espère le faire dans les six prochaines années », assurait d’ailleurs dernièrement Rafael Yuste, proche de Joan Laporta. Et pour Pep Guardiola, cela pourrait être maintenant.

Retour vers le futur ?