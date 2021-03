Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman, Xavi… Joan Laporta a fixé le cap !

Publié le 17 mars 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que le nom de Xavi a fréquemment été avancé au cours des derniers mois afin de prendre la succession de Ronald Koeman, les deux hommes ne devraient pas bouger de leur poste respectif au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Arrivé au FC Barcelone l’été dernier en lieu et place de Quique Setién en paraphant un contrat de deux ans, Ronald Koeman a fréquemment vu son avenir sur le banc du club catalan être remis en question au cours des derniers mois. Il faut dire que son Barça se montre inconstant cette saison et qu’il a en plus été éliminé par le PSG au cours des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ainsi, le nom de Xavi est revenu avec insistance pour éventuellement remplacer le Néerlandais sur le banc du Barça en fin de saison, l’actuel entraîneur d’Al-Sadd n’ayant jamais caché qu’il rêve de prendre les rênes de l’équipe première du FC Barcelone. Cependant, tandis que le FC Barcelone connait une embellie dans le jeu et dans les résultats depuis quelques semaines, tout indique que le départ de Ronald Koeman ainsi que le retour de Xavi vont être remis à plus tard.

Vers une prolongation de Xavi et un maintien de Ronald Koeman pour 2021/2022

En effet, à en croire les informations dévoilées par AS ce mercredi, tout indique que Xavi prolongera très prochainement son contrat à Al-Sadd. Celui-ci expirera le 30 juin prochain, mais l’ancien milieu barcelonais aurait reçu une offre pour une prolongation de deux ans, soit jusqu’en juin 2023. Ce renouvellement de contrat s’accompagnerait d’une hausse de son salaire, mais aussi du matirent de la fameuse « clause Barça » présente dans son bail actuel. Concrètement, celle-ci lui permet de quitter le club dans le cas où les Blaugrana feraient appel à lui, sans avoir besoin d’une compensation financière. Pour l’heure, Xavi n’aurait encore rien décidé et aurait demandé un tempos de réflexion, mais AS se montre catégorique en affirmant qu’il acceptera l’offre dans la mesure où il est épanoui à Al-Sadd et au Qatar. En conséquence, Ronald Koeman devrait donc rester l’entraîneur du FC Barcelone au cours de la saison 2021/2022, ce qui le conduirait à honorer la seconde année d’engagement présente dans son contrat signé l’été dernier.

Le résultat de l’élection présidentielle aurait pu tout changer !