Mercato - Barcelone : Koeman, Barça… Grande nouvelle pour l’avenir de Xavi !

Publié le 17 mars 2021 à 10h30 par H.G.

Alors qu’il est fréquemment annoncé vers un retour au FC Barcelone afin de remplacer Ronald Koeman, Xavi pourrait finalement très bientôt prolonger son contrat à Al-Sadd.

Arrivé l'été dernier, Ronald Koeman voit souvent son avenir être remis en question par la presse catalane. Et si jamais il venait à quitter le FC Barcelone cet été à un an de la fin de son contrat, le nom d’un homme est fréquemment avancé pour prendre sa succession, à savoir celui de Xavi. L’ancien milieu du Barça n’a jamais caché qu’il aimerait grandement entraîner le club catalan un jour, lui qui est actuellement l’entraîneur d’Al-Sadd au Qatar. Cependant, il semblerait que l’heure de son grand retour au FC Barcelone ne soit pas prévue pour la prochaine fenêtre estivale des transferts…

Un nouveau contrat jusqu’en 2023 pour Xavi à Al-Sadd ?