Mercato - PSG : Les dessous de l'échec du Barça avec Bernat !

Publié le 17 mars 2021 à 7h45 par A.D.

Alors que Juan Bernat vient tout juste de prolonger son contrat avec le PSG, le Barça n'aurait plus aucune chance de le recruter lors du prochain mercato estival. En effet, le FC Barcelone serait incapable de battre l'offre formulée par le club de la capitale au défenseur espagnol.

En quête d'un nouvel arrière gauche, le FC Barcelone aurait souhaité récupérer Juan Bernat gratuitement lors du prochain mercato estival. Toutefois, le latéral gauche du PSG a signé un nouveau contrat avec son club. « Je suis très heureux d'avoir pu prolonger mon contrat avec Paris, j'ai toujours dit que je me sentais bien ici. J'avais très envie de poursuivre l'aventure avec le club, c'est arrivé, et j'en suis très heureux » , s'est enflammé Juan Bernat sur le site officiel du PSG. Alors que le défenseur de 28 ans est désormais lié engagé jusqu'au 30 juin 2025, le Barça n'aurait plus aucune chance de le recruter à la fin de la saison.

L'offre du PSG pour Juan Bernat était imbattable