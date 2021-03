Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvel échec pour Barcelone après Neymar…

Publié le 17 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Après avoir tenté d’arracher Neymar des griffes du PSG à l’été 2019, le FC Barcelone aurait tout tenté pour convaincre Juan Bernat de débarquer libre l’été prochain. Mais le latéral espagnol a prolongé…

Mardi, le PSG a officialisé une grande nouvelle avec la prolongation de contrat de Juan Bernat jusqu’en juin 2025, alors que le bail initial du latéral gauche espagnol courait jusqu’en juin prochain. D’ailleurs, ces derniers mois, il semblerait que le FC Barcelone ait tout tenté pour convaincre Bernat de débarquer libre en Catalogne cet été. Mais après avoir tout donné pour rapatrier Neymar en 2019, le Barça a encore essuyé un échec avec un joueur du PSG. D’autant que Bernat semblait bien déterminé à continuer au Parc des Princes comme il l’a indiqué sur le site officiel du PSG après sa prolongation.

« J’ai toujours dit que je me sentais bien ici »