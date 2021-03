Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enfin une bonne nouvelle pour Al-Khelaïfi avec Mbappé !

Publié le 17 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG désespère de boucler la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, la presse italienne annonce que la Juventus n’aurait aucune chance d’attirer l’attaquant français l’été prochain.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG ? Le 16 février dernier, après son remarquable triplé contre le FC Barcelone, l’attaquant français laissait encore planer le doute à ce sujet : « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule (…) C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », confiait alors Mbappé. Et alors que le PSG craint la concurrence du Real Madrid et de Liverpool sur ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi peut néanmoins souffler pour la Juventus.

Le Juve ne pourra pas prendre Mbappé