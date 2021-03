Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La date du grand retour de Xavi au Barça déjà connue ?

Publié le 17 mars 2021 à 12h00 par H.G.

Alors que Xavi pourrait très bientôt prolonger son contrat à Al-Sadd, la date de son grand retour tant attendu au FC Barcelone serait d’ores et déjà fixée.

Annoncé à plusieurs reprises vers un retour au FC Barcelone afin de prendre la succession de Ronald Koeman, Xavi pourrait très bientôt faire faux-bond au club catalan. En effet, actuellement sous contrat jusqu’au 30 juin prochain avec Al-Sadd, l’ancien milieu du Barça aurait de grandes chances de parapher un nouveau bail de deux ans, soit jusqu’en juin 2023. De ce fait, Ronald Koeman serait quasiment assuré d’honorer la deuxième année de son contrat au FC Barcelone. Cependant, d’après AS , cette prolongation du contrat de Xavi impliquerait le maintien de la clause Barça déjà présente dans son contrat, celle-ci lui permettant de quitter le club dans le cas où les Blaugrana feraient appel à lui, sans avoir besoin d’une compensation financière.

Xavi de retour au FC Barcelone en 2022 ?