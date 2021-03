Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo rebat les cartes pour ce coup à 0€ !

Publié le 16 mars 2021 à 22h10 par A.C.

En fin de contrat avec Manchester City, Sergio Aguero plait beaucoup au Paris Saint-Germain, mais également au FC Barcelone.

Plus vraiment titulaire indiscutable à Manchester City cette saison, Sergio Aguero pourrait changer d’air à la fin de la saison. Et il ne manque pas d’options ! Joan Laporta, nouveau président du FC Barcelone, verrait en Aguero la clé pour convaincre Lionel Messi de rester. En France, Leonardo a flairé le bon coup et souhaiterait attirer l’attaquant de 32 ans au Paris Saint-Germain. Mais Pep Guardiola n’a pas dit son dernier mot ! « Nous allons décider de ce qu’il y a de mieux pour les deux camps » a déclaré tout récemment le coach de Manchester City, au sujet d’Aguero.

La Juventus déboule pour Sergio Aguero !