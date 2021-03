Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rien n’est encore joué pour Paulo Dybala !

Publié le 16 mars 2021 à 21h45 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2022, Paulo Dybala est suivi de près par le PSG et le FC Barcelone.

Avec Kylian Mbappé qui pourrait bien partir à la fin de la saison, Leonardo multiplie les pistes pour lui trouver un successeur. Paulo Dybala en est un, puisqu’il est un profil très apprécié au sein du Paris Saint-Germain. Ça tombe bien, France Football a annoncé ce mardi que la Juventus chercherait à vendre Dybala cet été, afin de se renforcer à d’autres postes ! Son contrat se termine en effet en 2022 et si une prolongation est évoquée depuis plus d’un an déjà, elle semble encore très lointaine.

La Juve espère toujours prolonger Dybala, mais...