Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Manchester City… Ça se précise pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 17 mars 2021 à 18h30 par T.M.

A défaut de prolonger avec le FC Barcelone de Joan Laporta, Lionel Messi serait finalement décidé à changer d’air et aller voir ailleurs. Mais pour aller où ? Des précisions ont été apportées sur le futur club de l’Argentin.

Ce mercredi, Joan Laporta a officiellement pris ses fonctions de président du FC Barcelone. Retrouvant cette fonction, l’homme de 58 ans a déjà de grosses priorités et la principale concerne bien évidemment la prolongation de Lionel Messi. En fin de contrat, l’Argentin peut s’en aller librement à la fin de la saison, à moins qu’il ne soit convaincu de parapher un nouveau contrat avec le Barça. C’est ce à quoi Laporta va s’atteler à faire dans les prochains jours ou semaines et pour cela, il pourrait mettre de gros arguments sur la table, surtout sportif puisque d’un point de vue financier, le patron blaugrana pourrait demander à Messi de baisser son salaire. Comment convaincre donc La Pulga ? Selon ESPN , Joan Laporta miserait sur les arrivées de plusieurs proches de l’Argentin, à savoir Sergio Agüero, en fin de contrat avec Manchester City, mais aussi et surtout Pep Guardiola. Les deux hommes sont très proches de Lionel Messi et cela pourrait peser dans la balance au moment de prendre une décision. Mais cela pourrait bien ne pas suffire. En effet, comme l’a développé le média britannique, Agüero et Guardiola pourraient ne pas retenir le numéro 10 blaugrana au Camp Nou puisque ce dernier préférerait aller voir ailleurs et se lancer un nouveau défi en Europe.

Un dernier challenge en Europe avant la MLS ?