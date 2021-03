Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Juventus... Le rendez-vous est pris pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 17 mars 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

Alors que la Juventus s'est totalement manquée en Ligue des Champions cette saison, Cristiano Ronaldo serait de plus en plus proche d'un départ. Conscients de la situation, le PSG et le Real Madrid seraient prêts à sauter sur l'occasion lors du prochain mercato estival. Un feuilleton qui pourrait prochainement se décider.

A la fin de la saison 2017-2018, Cristiano Ronaldo a décidé de mettre fin à 9 années de règne au Real Madrid pour se lancer un tout nouveau défi. Après avoir dominé la Liga portugaise avec le Sporting, la Premier League avec Manchester United, et la Liga espagnole, CR7 a migré vers Turin pour tenter de casser la baraque en Serie A avec la Juventus. S'il est parvenu à réaliser de grandes choses dans le championnat italien, le bilan en Ligue des Champions avec les Bianconeri n'est pas du tout à la hauteur de ses espérances. D'ailleurs, la Juve a été sortie par Porto en huitièmes de finale de la C1 et est en grande difficulté dans le championnat italien (3ème à 10 points du leader, l'Inter) cette saison. Et ce triste bilan pourrait provoquer le départ de Cristiano Ronaldo dès la fin de la saison. D'autant que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2022. Alors qu'il estimerait que les résultats de la Juventus laissent à désirer cette saison, Cristiano Ronaldo serait plus que jamais sur le départ. Et depuis l'élimination précoce en Ligue des Champions, le nom de CR7 est annoncé avec insistance du côté du PSG et du Real Madrid.

Une rencontre entre la Juve et le clan Ronaldo au programme ?