Mercato - AS Monaco : Une arrivée de Nübel ? La réponse de Kovac

Publié le 17 mars 2021 à 18h20 par La rédaction

Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt de l’AS Monaco pour le gardien du Bayern Munich, Alexander Nübel. Un dossier commenté par Niko Kovac.