Mercato : Liverpool a tranché pour l’avenir de Klopp !

Publié le 17 mars 2021 à 17h20 par La rédaction

Alors que Jürgen Klopp est annoncé comme l’un des candidats pour devenir le futur sélectionneur de l’Allemagne, Liverpool ne le verrait pas du même oeil.