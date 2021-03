Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau tournant dans le feuilleton Kylian Mbappé ?

Publié le 17 mars 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le Real Madrid est fréquemment annoncé sur les traces de Kylian Mbappé, le club de la capitale espagnole serait dans l’incapacité de recruter l’attaquant français au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts à en croire la président de LaLiga.

Kylian Mbappé serait-il en train de vivre ses derniers mois en tant que joueur du PSG ? L’hypothèse n’est pas à écarter dans la mesure où le joueur arrivé en provenance de l’AS Monaco à l’été 2017 arrivera en juin prochain à un an du terme de son contrat. En conséquence, s’il n’a pas prolongé d’ici là, le club parisien pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre cet été pour ne pas s’exposer au risque qu’il s’en aille librement un an plus tard. Et dans cette perspective, il a longtemps été annoncé que le Real Madrid serait prêt à sauter sur l’occasion pour arracher la signature de Kylian Mbappé, lui qui est la grande priorité des Merengue en matière de recrutement depuis maintenant de nombreuses années. Seulement voilà, la pandémie de Covid-19 pourrait en avoir décidé autrement.

« Il faut être réaliste »

En effet, ce mercredi, le président de LaLiga Javier Tebas a été invité à s’exprimer sur les potentielles arrivées de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland au Real Madrid au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’est pas montré optimiste quant aux chances de la Casa Blanca d’attirer l’actuel numéro 7 du PSG. « Mbappé ou Haaland en Espagne cet été ? Il est très peu probable ou improbable que ces joueurs puissent être en La Liga. J'aimerais qu'ils puissent venir, mais il faut être réaliste. Je ne pense pas que l'un de ces deux joueurs sera là », a estimé Javier Tebas dans un entretien accordé à la Cadena COPE . Ainsi, les choses sont claires : le Real Madrid risque de devoir attendre encore un peu pour voir Kylian Mbappé revêtir son maillot.

Que va maintenant décider Kylian Mbappé ?