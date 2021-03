Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La question financière décisive dans la prolongation de Kylian Mbappe ?

Publié le 17 mars 2021 à 16h15 par La rédaction

En Espagne, certains médias apportent de nouveaux éléments au sujet de la prolongation de Kylian Mbappe. Analyse.

La Cuatro apporte des éléments nouveaux autour de la prolongation de Kylian Mbappe au PSG. Selon les informations du média espagnol, l’un des obstacles à la prolongation de l’attaquant français serait en fait financier, le PSG n’étant pas disposé à aligner son salaire sur celui de Neymar. Que faut-il en penser ?

Préalable incontournable