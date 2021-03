Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger se précise pour Leonardo avec ce gros nom !

Publié le 17 mars 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que Paulo Dybala est régulièrement annoncé dans le viseur du PSG, le club de la capitale serait très loin d’être le seul club surveillant la situation de l’Argentin.

C’est un nom qui est fréquemment associé au PSG. En effet, depuis maintenant plusieurs années, Paulo Dybala a régulièrement été cité sur les tablettes du club de la capitale, et ce tout particulièrement à l’été 2019. En ce temps là, celui qu’on surnomme La Joya était ciblé par le PSG afin de remplacer Neymar si jamais le Brésilien était retourné au FC Barcelone. Finalement, l’ancien joueur de Santos n’a pas bougé, et Paulo Dybala est resté à Turin. Cependant, tandis que son contrat actuel expirera le 30 juin 2022, l’Argentin pourrait s’en aller s’il ne prolonge pas son bail d’ici le début de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Tottenham et Chelsea intéressés par Paulo Dybala ?