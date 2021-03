Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quel joueur prêté à l’OM faut-il conserver en priorité ?

Publié le 18 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Faute de moyen, l’OM a privilégié les prêts avec option d’achat pour se renforcer. Alors que la fin de saison approche, la question se pose donc : qui faut-il conserver.

Arrivé à l’OM l’été dernier pour gérer le sportif, Pablo Longoria a dû redoubler d’ingéniosité pour trouver de nouveaux joueurs et renforcer le club phocéen. En effet, les finances marseillaises sont dans le rouge et à défaut de lâcher des millions d’euros pour s’offrir des recrues, l’ancien « Head of Football » et désormais président de l’OM a fait le choix de se tourner vers des prêts avec option d’achat afin ainsi de différer le paiement d’une possible transaction.

Vers un transfert définitif ?

Ainsi, que ce soit l’été dernier ou bien cet hiver, Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Michael Cuisance (Bayern Munich), Pol Lirola (Fiorentina) et Olivier Ntcham (Celtic Glasgow) ont tous été prêtés avec option d’achat à l’OM. Alors que chacun a plus ou moins importer depuis son arrivée sur la Canebière, Pablo Longoria va rapidement devoir prendre une décision concernant la levée ou non de ces options d’achat. Et forcément, l’aspect économique sera aussi important que le sportif. Alors que les finances de l’OM ne sont toujours pas au top, il faudra environ compter 18M€ pour conserver Cuisance, 14M€ pour Balerdi, 12M€ pour Lirola et 5M€ pour Ntcham.



Alors, quel prêté faut-il conserver ?