Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un destin à la Eyraud pour Romeyer et Caïazzo ?

Publié le 18 mars 2021 à 19h10 par T.M.

Comme ce qui s’est passé à l’OM, la direction de l’ASSE est également dans le viseur des fans stéphanois. Et dans le Forez, cela pourrait bien se terminer de la même manière.

Ces dernières semaines, cela avait viré à la guerre ouverte entre les supporters de l’OM et Jacques-Henri Eyraud. Celui qui était alors président du club phocéen était dans le viseur des supporters, qui n’avaient pas hésité à exprimer leur colère lors des débordements survenus à La Commanderie. Afin de ramener la paix à l’OM, Frank McCourt a alors décidé, il y a peu, de trancher dans le vif. Eyraud a ainsi quitté ses fonctions de président et c’est Pablo Longoria qui l’a remplacé. Sur la Canebière, les supporters ont donc eu gain de cause, ce qui donnerait des idées à d’autres.

Les fans de l’ASSE veulent en faire de même ?