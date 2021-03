Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a fixé des conditions claires pour son avenir !

Publié le 18 mars 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Zinedine Zidane pourrait faire ses valises dès la fin de cette saison. Alors que Florentino Pérez voudrait miser sur lui pour l'avenir du Real Madrid, le technicien français ne serait pas encore sûr de vouloir rester. Focalisé sur les échéances à venir du Real Madrid, Zidane aurait décidé de sceller son avenir lorsque la saison sera terminée.

En cet exercice 2020-2021, Zinedine Zidane vit une saison en dents de scie. S'il a réalisé quelques prouesses avec le Real Madrid au cours de la saison, le coach français a eu beaucoup de mal à enchainer les bons résultats. Pire, les hommes de Zinedine Zidane ont eu plusieurs passages à vide ces derniers mois. Et deux d'entre eux auraient pu coûter la tête du Ballon d'Or 98. En effet, Zinedine Zidane aurait pu être remercié à deux reprises lorsque le Real Madrid avait la tête sous l'eau, mais heureusement pour lui, le technicien français a toujours trouvé le moyen de redresser la barre. Et à présent, Zinedine Zidane semble avoir laissé tous ses soucis derrière lui. Alors que la Maison-Blanche enchaine les belles performances depuis le début du mois de février, Zinedine Zidane pourrait être récompensé par Florentino Pérez.

L'aventure continue ?

Selon les informations de Sport.es , divulguées ce mercredi, Florentino Pérez aurait décidé de conserver Zinedine Zidane à la fin de la saison. Malgré les mauvaises passes traversées au cours de la saison, le président du Real Madrid aurait définitivement enterré l'idée de se séparer de son entraineur français. Une indiscrétion confirmée par ABC ce jeudi. A en croire le média espagnol, Florentino Pérez compterait bel et bien poursuivre son aventure avec Zinedine Zidane. A tel point qu'il envisagerait de lui offrir un nouveau contrat au cours de la saison prochaine. Mais qu'en pense Zinedine Zidane ?

Zidane va rester si...