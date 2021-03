Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Que devient Clinton Njie ?

Publié le 18 mars 2021 à 17h50 par La rédaction

Parti de l’OM à l’été 2019, Clinton Njie n’a toujours pas mis la Russie à ses pieds. Ses performances inquiètent. Et ses boulettes extra sportives n’arrangent pas sa situation.

Deux saisons que Clinton Njie a quitté la France et il a laissé quelques souvenirs aux supporters marseillais, dont son fameux extérieur du pied en finale de Ligue Europa. Avec 16 buts en 81 matchs à l’OM, son passage dans la cité phocéenne n’a pas eu le succès escompté. Malgré sa vitesse déroutante, Clinton Njie ne parvient plus à faire autant de différences qu’à l’Olympique Lyonnais. Et pire que ça, il y ajoute quelques ratés qui entraînent les moqueries des supporters de l'époque. Entre son face à face manqué à la dernière minute contre Lyon en 2016 et son extérieur du pied en touche face à l’Atletico de Madrid, les Marseillais ne l’ont pas épargné. En 2018, l’OM le met sur la liste des transferts mais son départ pour le Sporting Lisbonne capote car son profil ne fait pas l’unanimité au Portugal. Après une année galère de plus dans les Bouches-du-Rhône, Clinton Njie s’engage au Dynamo Moscou et file en Russie.

Deux boulettes extra sportives