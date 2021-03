Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cuisance lâche ses vérités sur l’arrivée de Jorge Sampaoli !

Publié le 18 mars 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Visiblement emballé par la nomination de Jorge Sampaoli et ses méthodes apportées au sein de l’OM, Michaël Cuisance a confié tout le bien qu’il pensait de l’entraîneur argentin.

Pour ses deux premiers matchs sur le banc de l’OM la semaine passée, Jorge Sampaoli a réalisé un carton plein en dominant le Stade Rennais (1-0) et Brest (3-1). Le technicien argentin semble déjà faire l’unanimité au sein du vestiaire phocéen, et plusieurs joueurs de l’OM ont déjà validé les méthodes apportées par Sampaoli. C’est désormais au tour de Michaël Cuisance, qui a fait le point à ce sujet en conférence de presse.

« Son arrivée a été un déclic »