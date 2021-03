Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle annonce de taille sur le recrutement d’Olivier Ntcham !

Publié le 18 mars 2021 à 12h10 par G.d.S.S.

Ancien coéquipier d’Olivier Ntcham au Celtic Glasgow, Christopher Jullien lâche une anecdote sur l’arrivée du milieu de terrain français à l’OM durant le mercato hivernal dans un contexte très tendu avec André Villas-Boas.

Le 2 février dernier, en conférence de presse, André Villas-Boas lâchait une énorme bombe en s’appuyant sur le recrutement d’Olivier Ntcham pour afficher son envie de quitter l’OM : « Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction », indiquait l’ancien entraîneur de l’OM. Et Christopher Jullien, l’ancien coéquipier français de Ntcham au Celtic Glasgow, est revenu sur le contexte délicat de son arrivée à l’OM au micro de beINSPORTS .

« Il m’a dit que l’OM avait vraiment envie de l’avoir »