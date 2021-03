Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Milik sur le statut de grand attaquant du projet McCourt !

Publié le 18 mars 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Recruté cet hiver par l’OM pour assumer le statut de grand attaquant du projet McCourt, Arkadiusz Milik ne ressent pas de pression particulière par rapport à ce statut.

Ces dernières années, les échecs se sont enchainés au poste de buteur à l’OM depuis le début du projet McCourt : Kostas Mitroglou, Mario Balotelli, Dario Benedetto… Le club phocéen a beaucoup de mal à se stabiliser à ce poste, et à trouver son fameux « grand attaquant ». Arkadiusz Milik, qui réalise des débuts prometteurs avec l’OM depuis son arrivée au cours du mercato de janvier, semble avoir les épaules pour assumer ce statut, et il l’évoque dans les colonnes de L’Equipe .

« Je veux montrer ce que je vaux, et on verra »