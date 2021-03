Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arkadiusz Milik justifie son arrivée à l’OM !

Publié le 17 mars 2021 à 22h10 par T.M.

Vivant un calvaire à Naples, Arkadiusz Milik est venu se relancer cet hiver à l’OM. Un choix évoqué par l’attaquant polonais.

A la recherche d’un attaquant durant le dernier mercato hivernal, l’OM a trouvé son bonheur du côté de Naples. En effet, Arkadiusz Milik a été prêté avec option d’achat, venant ainsi combler les besoins des Phocéens. Et cette opération a également fait le bonheur du Polonais. Dans le sud de l’Italie, Milik ne jouait plus étant mis de côté par Gennaro Gattuso. Pour l’attaquant de 26 ans, il était donc essentiel de retrouver du temps de jeu, surtout avec l’Euro qui se profile.

« Je me suis dit que c'était une bonne option pour moi »