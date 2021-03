Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà comment Sampaoli s’est imposé dans le projet McCourt !

Publié le 18 mars 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Alors que Jorge Sampaoli a relativement convaincu pour ses débuts sur le banc de l’OM, les méthodes apportées par le technicien argentin semblent avoir fait leur effet sur le vestiaire. Arkadiusz Milik et Pol Lirola se sont livrés à ce sujet.

Suite au départ soudain d’André Villas-Boas début février, en raison d’un désaccord devenu trop important avec sa direction, c’est donc Jorge Sampaoli qui a récemment repris les rênes du projet McCourt. L’ancien entraîneur de l’Atletico Mineiro, qui a repris le flambeau après l’intérim plutôt convaincant assuré par Nasser Larguet, semble d’ailleurs avoir eu un impact immédiat sur le vestiaire de l’OM puisqu’il a remporté ses deux premiers matchs, face à Rennes (1-0) et le Stade Brestois (3-1). D’ailleurs, après seulement quelques jours de collaboration avec Sampaoli, les joueurs de l’OM ne tarissent pas d’éloges à son égard.

Milik promet de la progression avec Sampaoli

Arkadiusz Milik, le nouveau buteur de l’OM arrivé au cours du mercato hivernal, s’est livré dans les colonnes de L’Equipe ce jeudi sur l’effet Jorge Sampaoli à l’OM : « Sampaoli est-il vraiment fou ? (Rires) Non, vraiment. Il est sans cesse en train de nous motiver, il essaye de nous montrer des situations précises où nous pouvons nous améliorer, il vit avec nous, il vibre avec nous, il nous montre chaque jour de nouvelles choses. Il va nous aider, je le sens, je pense qu'on va progresser avec lui. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer collectivement. C'est d'ailleurs un sentiment très positif, d'aller à l'entraînement et de se dire qu'on a moyen de faire beaucoup mieux », a indiqué le buteur polonais de l’OM. Et Milik n’est pas le seul à être déjà emballé par Sampaoli…

« Les entraînements sont plus intenses »