Mercato - OM : Les coulisses de la méthode Sampaoli…

Publié le 18 mars 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Titulaire indiscutable depuis la nomination de Jorge Sampaoli au poste d’entraîneur de l’OM, Pol Lirola décrypte les méthodes du technicien argentin.

Pour ses débuts avec l’OM la semaine passée, Jorge Sampaoli a réussi un carton plein en battant successivement Rennes (1-0) et Brest (3-1), remettant ainsi le club phocéen sur le droit chemin. Pol Lirola, qui apparaît clairement comme étant le premier choix de Sampaoli au poste de latéral droit à l’OM, s’est confié mercredi dans les colonnes de La Provence sur les nouvelles méthodes apportées par le technicien argentin, et il semble déjà emballé.

« On avait besoin de son exigence »