Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Vidal fait une annonce fracassante sur l’intérêt de Sampaoli !

Publié le 17 mars 2021 à 21h45 par T.M.

Ancien protégé de Jorge Sampaoli en sélection chilienne, Arturo Vidal pourrait le retrouver à l’OM. L’entraîneur marseillais serait d’ailleurs passé à l’action pour cela.

Depuis quelques jours désormais, Jorge Sampaoli est donc aux commandes à l’OM. A 61 ans, l’Argentin va être en charge de mener à bien le nouveau projet phocéen et de donner une véritable identité à son équipe. Cela pourrait notamment passer par un mercato estival agité avec plusieurs arrivées et départs. Et pour se renforcer, Sampaoli pourrait notamment se tourner vers des éléments qu’il connait sur le bout des doigts. Et c’est ainsi que ces derniers jours, la rumeur Arturo Vidal a notamment fait son apparition à l’OM. Pour rappel, le milieu de terrain de l’Inter a évolué sous les ordres de Jorge Sampaoli lorsque celui-ci était entraîneur du Chili.

« Sampaoli a parlé avec Arturo »