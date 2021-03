Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, débordements… Milik revient sur son arrivée mouvementée !

Publié le 17 mars 2021 à 21h10 par T.M.

Désormais à l’OM, Arkadiusz Milik n’a pas connu des premiers pas faciles sur la Canebière. Une arrivée mouvementée évoquée par le Polonais.

Mis de côté par Gennaro Gattuso à Naples, Arkadiusz Milik est donc venu se relancer à l’OM. En janvier dernier, le Polonais a été prêté mais ses premiers pas sur la Canebière n’ont pas été habituels. Tout d’abord, Milik a dû faire avec le départ d’André Villas-Boas, avec qui il avait pourtant discuté avant de signer. A peine arrivé à l’OM, le buteur de 26 ans a vu l’entraîneur portugais faire ses valises et il a également pu assister de très près au climat tendu tendu dans la cité phocéenne. En effet, le 30 janvier dernier, lors des débordements à La Commanderie par les supporters, Arkadiusz Milik était aux premières loges.

« C'était un peu fou comme situation »