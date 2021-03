Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros rebondissement à prévoir l’avenir d’Odegaard ?

Publié le 17 mars 2021 à 21h00 par T.M.

Prêté en janvier à Arsenal par le Real Madrid, Martin Odegaard pourrait bien rester du côté de l’Emirates. Tel serait en tout cas le souhait des Gunners.

L’été dernier, à défaut d’avoir dépensé de l’argent pour se renforcer, Zinedine Zidane avait toutefois pu compter sur le retour de Martin Odegaard au Real Madrid, rappelé de son prêt à la Real Sociedad. Alors que le Norvégien avait là une occasion d’enfin s’imposer chez les Merengue, cela ne s’est pas passé comme prévu. En effet, Zidane a accordé qu’un très faible temps de jeu au crack de 22 ans. Face à cette situation, la décision a alors été prise cet hiver de prêté Odegaard, encore une fois. Et c’est du côté d’Arsenal qu’il a posé ses valises.

Un avenir… à Arsenal ?