Mercato - PSG : Ce nouveau signe fort sur un départ de Sergio Ramos…

Publié le 18 mars 2021 à 1h45 par La rédaction

L’Equipe révèle aujourd’hui la confidence d’un joueur important du Real Madrid au sujet de Sergio Ramos, qui permet d’en tirer certaines conclusions. Analyse.

Dans son édition du jour, l’Equipe relate la confidence d’un joueur important du Real Madrid au sujet de Sergio Ramos, toujours en fin de contrat en juin et notamment convoité par le Paris Saint-Germain : « Sans Sergio, ce n’est pas pareil, on se sent moins confiants, moins protégés ».

Confidence très révélatrice

Cette confidence, dans le contexte de la discussion très compliquée entre le club et Sergio Ramos pour un nouveau bail, est lourde de sens. Elle a très probablement pour objectif de faire connaître à la direction du Real que le vestiaire souhaite que Sergio Ramos prolonge. Et si un joueur cadre de l’équipe a pris la peine de lâcher cette confidence dans les médias, cela confirme qu’au sein du vestiaire madrilène on estime aujourd’hui que la menace d’un départ du capitaine est désormais très élevée et qu’il convient d’intervenir.