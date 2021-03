Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Manchester United... Un énorme désavantage pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 17 mars 2021 à 23h00 par A.C.

Plusieurs sources parlent d’un départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus, mais les choses ne sont pas si simples...

Ou jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? L’énième échec de la Juventus en Ligue des champions a relancé les spéculations sur l’avenir de la star portugaise, qui à 36 ans est toujours décidé à continuer sa carrière. Son contrat avec la Juventus se termine dans un peu plus d’un an et des clubs comme le Paris Saint-Germain, Manchester United et le Real Madrid se seraient déjà positionnés. Même son club formateur, le Sporting Lisbonne, aurait commencé à rêver d'un retour du prodige parti à seulement 18 ans.

L'Italie, la meilleure solution pour Cristiano Ronaldo