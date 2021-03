Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour David Alaba !

Publié le 18 mars 2021 à 0h45 par A.D.

Alors qu'il a annoncé qu'il quittait le Bayern à la fin de la saison, David Alaba est plus que jamais suivi par le PSG comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais dans ce dossier, c'est bien le Real Madrid qui aurait l'avantage.

En fin de contrat le 30 juin, David Alaba a annoncé qu'il ne jouera pas une saison de plus avec le Bayern. Alors qu'il quittera Munich en fin de saison, l'international autrichien est suivi par de nombreux cadors, et notamment par le Real Madrid, le Barça et le PSG. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo est à fond dans la bataille pour le recrutement de David Alaba. S'il a décidé de quitter le Bayern, le défenseur de 28 ans est encore dans le flou quant à son avenir car il n'a trouvé aucun accord en vue de la saison prochaine d'après nos informations du 12 mars. Malgré tout, une écurie mènerait toujours la danse pour David Alaba.

Le Real Madrid en tête de course pour Alaba ?