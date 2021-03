Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ acté pour Haaland ? La réponse !

Publié le 17 mars 2021 à 21h30 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland affole l'Europe et serait notamment dans le viseur du Real Madrid. Toutefois, aucun prétendant ne serait proche d'enrôler le buteur norvégien pour le moment.

Alors qu'il a réalisé un début de saison 2019-2020 tonitruant, Erling Haaland a tout de suite été repéré par les plus grosses écuries européennes. Malgré l'intérêt du Real Madrid et d'autres cadors, le buteur norvégien a préféré rejoindre le Borussia Dortmund en janvier 2020 pour parfaire sa progression et avoir un maximum de temps de jeu. Totalement épanoui dans le club de la Ruhr, Erling Braut Haaland a confirmé les espoirs placés en lui et enchaine les performances de hautes volées. Ce qui pourrait donner lieu à une bataille royale l'été prochain pour le recruter.

Haaland n'aurait d'yeux que pour Dortmund et la C1