Mercato - Real Madrid : Tuchel est déterminé à ruiner les plans de Zidane pour Haaland !

Publié le 17 mars 2021 à 17h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces d’Erling Haaland, Chelsea aurait l’intention de tenter sa chance à fond dans le dossier.

Auteur de grandes performances depuis un peu plus d’un an Borussia Dortmund, Erling Haaland n’a de cesse d’impressionner l’Europe. Ainsi, il n’est pas illogique de voir les plus grands clubs du Vieux Continent être annoncés sur ses traces afin de renforcer leur secteur offensif. Le Real Madrid, le FC Barcelone ainsi que des clubs anglais ont notamment été annoncés sur ses traces au cours des dernières semaines, et ce dans un contexte où le Borussia Dortmund pourrait être ouvert à l’idée d’une vente cet été dans la mesure où ce mercato estival sera le dernier au cours duquel la clause libératoire d’Erling Haaland fixée à 75 M€ ne sera pas active.

Chelsea va tout tenter pour Erling Haaland !