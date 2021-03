Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Haaland, Koundé... Zidane a du soucis à se faire !

Publié le 16 mars 2021 à 21h30 par A.D.

Pour renforcer son effectif lors du prochain mercato estival, Zinedine Zidane penserait à recruter à la fois Erling Haaland, Jadon Sancho et Jules Koundé. Toutefois, Manchester United aurait monté une stratégie pour devancer le coach du Real Madrid sur ces trois dossiers.

Très discret lors des dernières fenêtres de transferts à cause de la crise liée au coronavirus, Zinedine Zidane compterait bien se rattraper l'été prochain. En effet, le coach du Real Madrid voudrait frapper un grand coup lors du mercato estival et pourrait se jeter sur Erling Haaland, Jadon Sancho (Borussia Dortmund) et Jules Koundé (FC Séville). Toutefois, Zinedine Zidane aurait un adversaire de taille sur ce dossier : Manchester United.

United aurait lancé son plan d'action pour Haaland, Sancho et Koundé