Mercato - Real Madrid : Haaland aurait un souhait fou pour son prochain club !

Publié le 17 mars 2021 à 15h00 par Th.B.

Pourtant distancé par les cadors anglais et particulièrement Manchester City, le Real Madrid aurait lui aussi une belle carte à jouer pour Erling Braut Haaland, désireux de rejoindre la Casa Blanca.

Empilant les buts au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland (20 ans) ne cesse de montrer l’étendue de son talent et pourrait s’envoler ailleurs à l’intersaison. En effet, que ce soit Manchester City, Chelsea ou Manchester United, les trois cadors anglais en pinceraient particulièrement pour le Norvégien et seraient prêts à lancer une offensive pour convaincre le joueur et surtout le Borussia Dortmund de laisser partir son attaquant qui est sous contrat jusqu’en juin 2024. Cependant, le Real Madrid ne devrait pas être enterré dans la course à la signature d’Haaland malgré la supposée avance des clubs anglais pour une simple et bonne raison.

Le souhait fort d’Haaland de rejoindre le Real Madrid