Mercato - PSG : Le Barça réclame un gros effort à Lionel Messi !

Publié le 17 mars 2021 à 23h15 par T.M.

Nouveau président du FC Barcelone, Joan Laporta va tenter de prolonger Lionel Messi. Un nouveau contrat qui sera cependant accompagné d’une baisse salariale.

Ce mercredi, Joan Laporta a officiellement pris ses fonctions en tant que président du FC Barcelone. Désormais, il va donc pouvoir passer aux choses sérieuses et cela va notamment concerner Lionel Messi. En effet, le nouveau patron du Barça veut conserver l’Argentin et il va donc falloir le convaincre de prolonger. Ainsi, comme l’a révélé Fabrizio Romano, Laporta devrait rencontrer dans les prochains jours Jorge Messi, père et agent de La Pulga, pour évoquer cette prolongation et ainsi empêcher un départ, que ce soit vers le PSG ou Manchester City.

Un effort nécessaire !