Mercato - PSG : Laporta interpelle directement Lionel Messi pour son avenir !

Publié le 17 mars 2021 à 19h15 par T.M.

A l’occasion de son investiture en tant que président du FC Barcelone, Joan Laporta a directement interpellé Lionel Messi concernant son avenir.

Ça y est, une nouvelle ère peut enfin débuter au FC Barcelone. Après avoir remporté les élections présidentielles du club catalan, Joan Laporta a officiellement été investi à ce poste ce mercredi. Et pour l’homme de 58 ans, la première mission sera notamment de convaincre Lionel Messi de continuer l’aventure avec le Barça et ainsi prolonger son contrat afin d’éviter un départ alors que le PSG et Manchester City seraient intéressés. Et ce mercredi, Laporta a d’ailleurs profité de la cérémonie organisée pour son investiture, à laquelle Lionel Messi était présent, pour faire passer un message très clair sur ses intentions pour le numéro 10 barcelonais.

« Je ferai ce qui est possible pour que tu restes ici »