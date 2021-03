Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta envoie un message très fort à Ronald Koeman !

Publié le 17 mars 2021 à 20h00 par T.M.

Alors que l’avenir de Ronald Koeman est au centre des incertitudes, Joan Laporta a tenu à faire passer un message à l’actuel entraîneur du FC Barcelone.

Ronald Koeman sera-t-il l’entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine ? Le choix reviendra à Joan Laporta, nouveau président du club catalan. Et les dernières rumeurs ne sont pas vraiment bonnes pour le Néerlandais. En effet, un an seulement après son arrivée au Barça, il pourrait déjà faire ses valises. Et le prochain entraîneur du FC Barcelone pourrait notamment être Xavi, Julian Nagelsmann ou même encore Pep Guardiola, qui, selon les informations de ESPN , verrait d’un bon oeil un retour au Camp Nou sous la présidence de Laporta.

« Tu as la confiance de cette direction »