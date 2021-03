Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour le successeur de Koeman, ce sera 10M€ !

Publié le 17 mars 2021 à 19h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du FC Barcelone pour assurer la succession de Ronald Koeman, Julian Nagelsmann devrait coûter 10M€ au Barça. Ce serait le montant réclamé par le RB Leipzig.

« Il a été dit aussi que je discutais avec des clubs comme le Real Madrid ou Tottenham. Il serait irrespectueux de ma part de parler de l’intérêt de ces clubs alors que de très bons techniciens sont encore sous contrat avec ces formations » . Voici le message que Julian Nagelsmann confiait récemment. L’entraîneur du RB Leipzig tenait aussi à souligner au passage qu’il était sous contrat jusqu’en juin 2023 alors que la presse ne cesse de lier son nom au Real Madrid, à Tottenham et notamment au FC Barcelone. En effet, Joan Laporta semblerait préparer l’après-Ronald Koeman. Le nouveau président du FC Barcelone ne serait pas encore certain de conserver Koeman jusqu’au bout de son contrat, soit juin 2022, et songerait à Nagelsmann. Néanmoins, le technicien allemand a un prix.

Une indemnité de 10M€ à régler pour Nagelsmann ?