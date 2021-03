Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette précision importante dans le feuilleton Messi !

Publié le 17 mars 2021 à 22h15 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone librement et gratuitement en fin de saison. Alors qu'il serait suivi par le PSG, le capitaine et numéro 10 du Barça n'aurait pas encore scellé son avenir et attendrait avant de prendre une décision définitive.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lionel Messi est un véritable mystère. Alors qu'elle a fait toute sa carrière en Europe au Barça, la superstar argentine pourrait faire ses valises à l'issue de la saison. En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi serait suivi par plusieurs cadors européens, dont le PSG. Si lors du dernier mercato estival, elle aurait souhaité partir, La Pulga serait dans l'incertitude la plus totale actuellement.

Tout reste à faire pour Lionel Messi...