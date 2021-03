Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi ou Cristiano Ronaldo au PSG ? La réponse d’Aulas !

Publié le 17 mars 2021 à 18h45 par T.M.

Alors qu’il est question d’une possible arrivée de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo au PSG, Jean-Michel Aulas, président de l’OL, a livré son ressenti sur ces dossiers.

Après Neymar et Kylian Mbappé en 2017, une nouvelle superstar pourrait débarquer au PSG dans les mois à venir. En effet, cela fait maintenant plusieurs semaines que Lionel Messi est évoqué du côté de la capitale français, où les appels du pied ont d’ailleurs été nombreux. En fin de contrat au FC Barcelone, l’Argentin pourrait débarquer librement, à moins que les Qataris ne réalisent enfin leur rêve de s’offrir Cristiano Ronaldo. Suite à l’annonce d’un possible départ du Portugais de la Juventus, le feuilleton CR7 est reparti de plus belle au PSG, qui pourrait frapper donc très fort cet été.

« Aujourd'hui, le PSG a cette crédibilité »