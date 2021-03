Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez aurait pris une décision fracassante pour Zidane !

Publié le 17 mars 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid dès la fin de cette saison. Malgré les difficultés rencontrées par son entraineur ces derniers mois, Florentino Pérez ne voudrait pas se séparer de lui. Toutefois, le président merengue se préparerait malgré tout, au cas où Zidane décidait à s'en aller de lui-même comme en 2018.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le Real Madrid n'a pas eu les ressources nécessaires pour se renforcer lors des deux dernières fenêtres de transferts. Et cela s'est ressenti sur le terrain. En effet, le club emmené par Zinedine Zidane a déjà traversé deux périodes de crise avec des enchainements de contre-performances. Des mauvaises passes qui auraient pu coûter la tête de l'entraineur français. Mais à chaque fois qu'il était dos au mur, Zinedine Zidane est parvenu à redresser la barre. Malgré tout, sa situation ne semblerait pas être totalement arrangée pour autant. En effet, Florentino Pérez penserait à se séparer de Zinedine Zidane en fin de saison. A tel point qu'il aurait déjà sondé le marché pour préparer sa potentielle succession, Raul figurant notamment sur les tablettes du président du Real Madrid.

Florentino Pérez ne voudrait pas se passer de Zidane

Ce mercredi, Fabrizio Romano a fait un point sur la situation de Zinedine Zidane dans le Here We Go podcast du jour. A en croire le journaliste du Guardian et de Sky Sport , le coach du Real Madrid pourrait voir son avenir être totalement relancé. En effet, la situation de Zinedine Zidane aurait pris un tout nouvel élan, puisqu'il y aurait désormais des « sentiments positifs » au Real Madrid en ce qui le concerne. Et alors que Florentino Pérez n'aurait pas encore tranché définitivement quant à l'avenir de Zinedine Zidane, la messe serait encore loin d'être dite.

Zidane aurait son destin en main