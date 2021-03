Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Revirement de situation pour l'avenir de Zidane ?

Publié le 17 mars 2021 à 19h10 par A.D.

En difficulté depuis le début de la saison, Zinedine Zidane pourrait ne pas être sur le banc du Real Madrid lors de l'exercice 2021-2022. Alors qu'il sort peu à peu la tête de l'eau, le coach français pourrait finalement voir sa situation évoluer et obtenir un nouveau sursis. La situation resterait ouverte...

Depuis le début de cet exercice 2020-2021, Zinedine Zidane vit des hauts et des bas avec le Real Madrid. Alors que sa saison n'est pas la meilleure, le coach français aurait échappé au licenciement à deux reprises. S'il est toujours sur le banc merengue, Zinedine Zidane serait toutefois toujours en danger et pourrait être remercié à la fin de la saison, lui qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2022. D'ailleurs, Florentino Pérez aurait déjà identifié plusieurs pistes pour la succession de son entraineur, et notamment Raul. Mais aujourd'hui est un autre jour, et la situation de Zinedine Zidane pourrait évoluer du tout au tout.

Ça va continuer pour Zidane ?